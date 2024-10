A tentativa do PCS Lab Saleme de diminuir custos levou ao erro de testes de HIV em doadores de órgãos. Em coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte, o secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que as investigações iniciais apontam uma falha operacional de qualidade nos testes.

Os reagentes dos testes precisavam ser analisados diariamente, mas houve determinação para que fosse diminuída a fiscalização, que passou a ser semanal.