Dois presos no caso dos órgãos infectados

A Polícia Civil realizou, ontem, uma operação com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão no caso envolvendo transplante de órgãos infectados com vírus HIV. Na ação, duas pessoas foram presas, entre elas um dos sócios do laboratório PCS Lab Saleme — investigado por produzir os falsos laudos —, Walter Vieira, e o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos.

Ginecologista, Walter é concursado do município de Nova Iguaçu, na Baixada, e foi afastado do cargo. Segundo a prefeitura da cidade, ele exercia o cargo não remunerado como presidente do Comitê Gestor de Vigilância e Análise do Óbito Materno Infantil e Fetal.

O médico também é casado com a tia do deputado federal e ex-secretário de Saúde do estado do Rio, Dr. Luizinho. A empresa foi contratada pela Fundação Saúde, empresa pública do Governo do Rio, no mesmo período da gestão do parlamentar.

São considerados foragidos Jaqueline Iris Barcellar, cuja assinatura aparece em um dos laudos que atestaram que os doadores não tinham HIV, e Cleber de Oliveira Santos, técnico de laboratório que atuava no protocolo dos exames junto com Ivanildo.