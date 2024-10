A Prefeitura Municipal de São Gonçalo precisa agir com máxima urgência e colocar uma viatura da Guarda Municipal na Estrada Raul Veiga, nas proximidades da Praça do Bandeirante. Motoristas irresponsáveis estão avançando o sinal vermelho em alta velocidade, colocando em risco a segurança de todos que transitam pela área. Já ocorreram atropelamentos no local, e a falta de fiscalização agrava a situação.