Policial penal é preso em flagrante tentando entrar em presídio com drogas

Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (15), um policial penal que tentava entrar com 1,3 kg de drogas escondidas em seu corpo no Complexo de Gericinó, Zona Oeste.



O agente carregava 958 gramas de erva seca e 312 gramas de pó branco.



A apreensão dos entorpecentes foi realizada durante uma revista conduzida pela corregedoria da pasta. O detido seguia para a Penitenciária Lemos de Brito, onde trabalha.



De acordo com a secretaria, o material será encaminhado à Polícia Civil e o preso aguarda os procedimentos legais.