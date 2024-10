Mulher morre ao ser incendiada pelo ex-companheiro na Zona Oeste

Ingrid Cristine dos Santos, de 36 anos, foi morta na noite de sexta-feira (11) após ter o corpo incendiado pelo ex-companheiro em Inhoaíba, na Zona Oeste.



Segundo testemunhas, o homem teria entrado na residência da vítima enquanto ela dormia e ateado fogo. Ingrid Cristine foi socorrida ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado (12).



Outra mulher que estava na casa no momento do crime, Vanessa Rosa, de 29 anos, também sofreu queimaduras e foi levada para o mesmo hospital, mas já recebeu alta médica.



A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que o suspeito fugiu antes da chegada dos agentes. As equipes do 40º Batalhão de Polícia Militar (Campo Grande) foram informadas de que o homem havia ateado fogo nas duas mulheres enquanto elas dormiam.



O caso foi registrado na 35ª Delegacia de Polícia (Campo Grande) e a Polícia Civil investiga o crime como feminicídio e tentativa de feminicídio. As investigações estão em andamento para ouvir testemunhas e apurar as circunstâncias dos fatos.