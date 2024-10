Na Rua Manacéia, em Madureira, os moradores estão solicitando a implantação urgente de redutores de velocidade. As motos estão circulando em alta velocidade, especialmente durante a madrugada, causando insegurança e perturbando a paz dos residentes. Pedimos à CET-Rio e à Prefeitura que tomem as devidas providências para colocar redutores de velocidade na via e aumentar a segurança na região.