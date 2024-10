Cantora Cheryl Cole é mãe do filho de Liam Payne; lembre relacionamento

O cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos, em Buenos Aires, na Argentina. A morte foi noticiada pelos jornais argentinos. Liam era pai de Bear, de 7 anos, fruto do seu relacionamento com a também cantora Cheryl Cole.

Em março, o cantor chegou a publicar uma foto do filho no Instagram. "Quero estar em um cartaz um dia, papai", escreveu ele na legenda da publicação, que trazia Bear olhando para um outdoor com o anúncio do lançamento da canção Teardrops.

Liam e Cheryl se separaram depois de dois anos juntos, um ano depois do nascimento de Bear, em 2018. À época, segundo informações da BBC, ambos publicaram textos semelhantes nas redes sociais confirmando o fim do relacionamento.

O ex-casal se disse "triste" pela decisão, que descreveram ter sido "uma decisão difícil de tomar". "Bear é o nosso mundo e pedimos que vocês respeitem a privacidade dele enquanto enfrentamos isso juntos", escreveu Cheryl no Twitter (que agora se chama X).

Ainda conforme a BBC, os dois se conheceram durante a primeira participação de Liam no programa The X Factor. À época, o cantor tinha 14 anos e Cheryl era jurada da atração. "Eu acho você muito fofo", disse ela depois que o artista cantou Fly Me To The Moon, canção de Frank Sinatra.

Liam seria aprovado no programa apenas dois anos depois, em 2010, época em que o One Direction foi formado. Cinco garotos aprovados no The X Factor e com idades entre 16 e 19 anos foram escolhidos para fazer parte da banda.

Em 2019, o cantor concedeu uma entrevista ao programa Straight Talking with Ant Middleton em que afirmou que seu sucesso atrapalhou o relacionamento. "Nós dois tivemos de lidar com a pressão. Trabalhando muito, muita gente criticando o fato de termos tido um filho. Eu ficava preocupado de não ser bom o suficiente para cuidar dos dois", disse à época.