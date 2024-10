Sou morador da Rua Cerqueira da Silva, número 10 A, no Jardim Vitória, Jesuítas, em Santa Cruz. Há meses, um poste de madeira está caindo em cima da minha casa. Já fiz mais de 50 protocolos na Light, mas até agora nada foi resolvido. O poste só não caiu porque o fio do relógio da casa da frente está segurando. A situação é muito perigosa e estou com medo de uma tragédia acontecer. Peço providências urgentes antes que algo grave aconteça!