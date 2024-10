O Hospital do Fundão, Clementino Fraga Filho, está reduzindo o quadro de enfermeiros, seguranças, equipes de limpeza e maqueiros. A situação, que já estava precária, está piorando com a falta de materiais e a demissão em massa dessas equipes essenciais. Como o hospital vai funcionar desse jeito? Parece que não estão pensando nos pacientes, que são os mais prejudicados com tudo isso.