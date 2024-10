Indicadores de qualidade foram cumpridos em 2023 e 2024, afirma diretor-presidente da Enel SP

O diretor-presidente da Enel SP, Guilherme Lencastre, disse que a empresa está cumprindo com as obrigações do contrato de concessão, que tem indicadores objetivos de qualidade. "Cumprimos em 2023 e em 2024... nesse momento estamos cumprindo o contrato de concessão", afirmou durante coletiva realizada na capital paulista, para falar sobre os eventos de interrupção no fornecimento de energia elétrica na última semana, devido a eventos climáticos extremos.

Ao falar em indicadores de qualidade, o executivo se referia à Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), e à Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC). Eles representam, respectivamente, ao tempo em que as unidades consumidoras ficam sem luz e à frequência desses eventos.

Questionado sobre o interesse da companhia em renovar sua concessão, ele destacou que o tema está em discussão e que a decisão será tomada quando houver definição dos termos que serão colocados nos novos contratos. "Temos que avaliar quando o contrato de concessão estiver definido".