Como assim? Menina dá "nó" em papila gustativa

Na última segunda-feira (14), a designer Gabrielle Vidal surpreendeu a web ao compartilhar uma experiência angustiante com a filha. Duda, de 7 anos, que deu um "nó" na papila gustativa. Em registro que já acumula mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais, Gabi explicou que a menina estava reclamando de dor e, ao investigar, descobriu que havia um cabelo preso na língua da criança. Apesar de todos os esforços para resolver o problema em casa, elas precisaram recorrer a um médico. “Eu tentei tirar, minha tia tentou tirar, ela tentou tirar. Quando a gente viu que não ia dar certo, a gente teve que ir pro hospital”, contou a mãe.



Nos comentários, muitas pessoas relataram situações parecidas. “Já aconteceu comigo quando adulta. Puxei com tudo. Saiu cabelo, papila e muito sangue. Depois cicatrizou normal”, afirmou uma internauta. “Já prendi a papila no dente. Dói muito mesmo!”, disse outra. “Já aconteceu comigo três vezes. É terrível!”, lembrou uma terceira.



Em vídeo publicado no TikTok nesta quarta-feira (16), Gabrielle se mostrou surpresa com a quantidade de pessoas que revelaram ter passado por esse incômodo. “Pra mim era, tipo assim, um em um milhão", disse. Em seguida, a designer respondeu perguntas dos usuários da plataforma. “‘Como isso aconteceu?’ Gente, eu não sei. Ela só chegou em mim com o cabelo já pendurado e reclamando de dor. Ela também não sabe como que foi. O cabelo grudado na língua estava na cabeça. Estava ligado na língua e na cabeça! Não estava um fio solto. Então acredito que ela devia estar distraída fazendo alguma coisa e ficou mastigando o cabelo. Sei lá!”. Assista!