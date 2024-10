No 0800? Guarda municipal ameaça recolher barraca após ambulante negar lanche grátis

Um guarda municipal do Rio de Janeiro foi flagrado discutindo com um ambulante que negou lhe dar lanches de graça. O incidente aconteceu nos Arcos da Lapa, no centro do Rio, por volta das 4h da manhã da última segunda-feira (14). Em vídeo que circula nas redes sociais, o agente aparece sem a farda completa da corporação. Segundo o vendedor Jhonny Melo, ele desceu da viatura e pediu três sanduíches e três refrigerantes. Outros dois guardas o aguardavam no carro. Quando Jhonny perguntou como seria feito o pagamento, o profissional, que estava apenas com a calça e o sapato do uniforme, respondeu: "Não, é para os amigos aqui." Após o vendedor recusar o pedido, o guarda afirmou que voltaria para recolher a barraca.



De acordo com a Guarda Municipal do Rio, os homens foram temporariamente afastados. "Ao tomar ciência do vídeo, a Guarda Municipal instaurou uma sindicância e, provisoriamente, afastou os guardas municipais envolvidos", informou a corporação. Assista!

