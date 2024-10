Edição de 25 anos dos Jogos da Baixada começa amanhã

Agora falta pouco. A comemoração de 25 anos dos Jogos da Baixada começa neste sábado (19/10). Ao longo de quatro fins de semana entre os meses de outubro e novembro, jogadores da categoria Sub-14 vão se enfrentar na disputa de oito modalidades.

Com realização do Jornal O Dia, o maior evento socioesportivo da região conta com a apresentação do Sesc , patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Desta vez, nove prefeituras estão na competição por medalhas: Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Em 1998, quando começou , a então Olimpíada da Baixada, o perfil dos atletas era muito diferente. Não havia limitação de idade, embora a competição tivesse o objetivo de abrir espaço para atletas olímpicos. Naquela época, os meninos e meninas precisavam ter pelo menos 16 anos e podiam estar ligados a alguma federação da modalidade que disputavam. Segundo o professor Prazeres, integrante da Coordenação dos Jogos da Baixada, 25 anos depois, muita coisa mudou, inclusive, com o passar dos anos, a competição entre os municípios está cada vez mais equilibrada.

"Nos últimos anos, temos acompanhado uma disputa acirrada entre os times. A cada edição temos sido surpreendidos com o desempenho de nossos atletas, o que nos enche de orgulho e traz ainda mais emoção para esta competição, onde não há favoritos. Este ano, teremos uma novidade importante, o atletismo e a natação terão modalidades paraolímpicas", explica Prazeres.

A cerimônia de abertura dos Jogos acontece às 9h, na Vila Olímpica de Mesquita com a presença dos atletas e a participação dos prefeitos. Os momentos de condução da tocha e de acendimento da pira olímpica devem ser de grande emoção entre os jovens competidores. Logo depois da solenidade, os times Sub 14 de futsal feminino e xadrez no sábado (19/10) e futsal masculino no domingo (20/10). Para quem quiser acompanhar as competições, o endereço é Av. Baronesa de Mesquita, s/n, Cosmorama, Mesquita.

Nos dias 9/11, a Vila Olímpica de Nilópolis recebe o handebol masculino e atletismo feminino, no domingo, é a vez do handebol feminino e atletismo masculino. No fim de semana seguinte, o Sesc de Nova Iguaçu recepciona o basquete e vôlei feminino no sábado (16/11), além da natação. Já o domingo (17/11) é reservado para os meninos do basquete e do vôlei.

O encerramento da competição acontece na Vila Olímpica de São João de Meriti. No dia 23/11, é a seletiva do futebol de campo masculino e no domingo, 24/11, acontece a tão esperada decisão.