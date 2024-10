Os trens da Supervia estão sofrendo com o aumento de camelôs, pedintes e ladrões de celular, especialmente durante a hora do rush. O fluxo de pessoas já é muito intenso, e essa situação só piora a insegurança dos passageiros. A presença de ladrões de celular tem gerado ainda mais preocupação, pois os furtos se tornaram frequentes. A SuperVia e as autoridades precisam tomar providências.