Brasil conhece adversários da Copa do Mundo de rugby XV feminino

O Brasil conheceu os seus adversários na Copa do Mundo de rugby XV feminino, que será disputada entre 22 de agosto e 27 de setembro de 2025 na Inglaterra. Sorteio realizado nesta quinta-feira (17) colocou a seleção brasileira no Grupo D da competição, ao lado de África do Sul, França e Itália.

“Os cabeças-de-chave são muito parelhos, e a França é uma das seleções mais fortes da competição. Já a Itália tem um time rápido e que nos forçará a jogar em uma velocidade maior. E a África do Sul tem um estilo de jogo agressivo, vertical e físico, com atletas muito fortes. Será uma experiência inédita e muito boa para as Yaras”, declarou o técnico do Brasil, o uruguaio Emiliano Caffera.

A Copa do Mundo de rugby XV contará com a participação de 16 seleções, que estão divididas em quatro grupos: Grupo A (Inglaterra, Austrália, EUA e Samoa), Grupo B (Canadá, Escócia, Gales e Fiji), Grupo C (Nova Zelândia, Irlanda, Japão e Espanha) e Grupo D (França, Itália, África do Sul e Brasil).