Homem tentou incendiar pessoas em situação de rua após briga por celular

Um homem tentou atear fogo em duas pessoas em situação de rua em Botafogo, na Zona Sul do Rio, devido a um desentendimento envolvendo um celular. O caso aconteceu no último fim de semana, na Rua São Manuel.



De acordo com a Polícia Civil, uma das vítimas já prestou depoimento e o autor do ataque foi identificado. A corporação não divulgou a identidade do homem. Agora, os agentes da 10ª DP (Botafogo) tentam localizá-lo.

Veja o vídeo:



Homem tenta atear fogo em pessoas em situação de rua em Botafogo



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/nn0lAIDPyp — Jornal O Dia (@jornalodia) October 17, 2024



Os crimes, que aconteceram no sábado (12) e domingo (13), foram registrados por câmeras de segurança da região.



No primeiro caso, o homem se aproximou e despejou um líquido sobre as vítimas, que dormiam na calçada acompanhadas de um cachorro. Ao perceberem a movimentação, elas acordaram e conseguiram fugir a tempo.



No segundo, ele retornou ao local e agiu da mesma forma contra uma delas. Nessa ocasião, a pessoa também despertou e escapou, mas o agressor ateou fogo nos pertences deixados para trás.



O homem pode responder por tentativa de homicídio, dano, incêndio e maus-tratos a animais.