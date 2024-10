Piscinão de Ramos ficará fechado até novembro para manutenção

O Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, será fechado para manutenção a partir da próxima segunda-feira (21). A previsão para a conclusão do serviço é até a segunda quinzena de novembro.



Segundo o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos, a manutenção é realizada anualmente para garantir que o espaço esteja em plenas condições para o verão.



A limpeza do lago e a manutenção dos equipamentos são importantes para manter a qualidade da água.



O órgão atuará em parceria com a Águas do Rio, com apoio da Comlurb, e será responsável pela limpeza do fundo, reparo preventivo de equipamentos e limpeza da água.



"A manutenção anual do Piscinão de Ramos é um serviço fundamental e necessário para deixar tudo pronto para os moradores da Zona Norte e turistas aproveitarem o verão. Hoje, o Piscinão representa uma identidade da região, um local de lazer e diversão", disse o subprefeito da Zona Norte, Luiz Miranda.