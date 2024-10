Homem cai no mar após ser atingido por onda gigante

Um homem identificado Roni Josua Simanjuntak decidiu registrar um momento na Praia Kedung Tumpang, na Indonésia, quando foi surpreendido por uma onda gigante que o arrastou para dentro do oceano. No vídeo gravado por um amigo, Roni aparece subindo em algumas rochas e fica de costas para o mar. De repente, sem aviso, uma onda gigante avança e atinge a pedra. O impacto foi tão intenso que derrubou o colega que filmava a vários metros de distância.



Além de Roni Joshua, havia pelo menos mais uma pessoa nas rochas, próxima ao mar. Devido à força das ondas, os dois desaparecem da vista em vários momentos. Em seguida, pessoas no local se reúnem ao redor, buscando encontrar quem havia desaparecido. Após alguns instantes, é possível ver o corpo de Roni flutuando na água.



Segundo o Daily Mail, o corpo de Roni Josua Simanjuntak não foi encontrado. Assista!