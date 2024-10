Homenagem na Câmara Municipal

Em maio deste ano, Marcelo recebeu uma moção de reconhecimento e louvor na Câmara Municipal do Rio de autoria do vereador Jorge Felippe.

"A homenagem prestada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro atribui reconhecimento por seus relevantes serviços prestado à sociedade da cidade do Rio de Janeiro, que de forma contundente e séria, realiza o seu trabalho com dignidade e compromisso com a população carioca", diz um trecho do documento.

Ainda de acordo com a homenagem, o sargento desempenhou um "importante trabalho em prol da sociedade".