Na Rua Caburi, em Turiaçu, na Zona Norte, as árvores nas calçadas estão muito altas e precisam de poda urgente. A escuridão total na via, especialmente nas proximidades do Parque Madureira, Portão 5, está gerando insegurança para os moradores e pedestres. Solicitamos que a Comlurb faça as podas necessárias o mais rápido possível para melhorar a iluminação e a segurança no local.