Houve uma briga entre as torcidas do Fluminense e Flamengo, com a viatura da polícia a menos de 50 metros de distância, sem tomar nenhuma atitude. Até quando vamos presenciar esse tipo de situação, em que a segurança não age para evitar confrontos? A falta de intervenção só aumenta o risco de violência, prejudicando torcedores e quem passa pela área. As autoridades precisam agir de forma mais efetiva.