Bandidos executam a tiros sargento da PM na Baixada Fluminense

Na sexta-feira (18), o policial militar Anderson Pacheco Teixeira, de 47 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros e queimaduras na Estrada do Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias. Teixeira era sargento do 39º BPM (Belford Roxo) e estava de folga no momento do crime.



No sábado (19), o sargento Marcelo Rodrigo Aguiar de Queiroz, de 42 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Queiroz foi morto a tiros dentro de seu carro blindado na noite de quinta-feira (17), na Avenida Santa Cruz, em Realengo.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estão investigando os casos.



Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 87 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio em 2023, 33 dos quais morreram.