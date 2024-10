Colombiano pode ter sido morto com golpe do 'Boa Noite Cinderela'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de Manuel Felipe Martínez Mantilla, um professor e funcionário público colombiano de 33 anos. O corpo de Manuel foi encontrado no Hospital Federal de Bonsucesso em 15 de fevereiro.



De acordo com a 21ª DP (Bonsucesso), Manuel foi visto pela última vez na Pedra do Sal, um ponto turístico na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado passando mal na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque União, no Complexo da Maré. Um motorista de aplicativo o socorreu e o levou ao hospital, onde Manuel morreu.



A Polícia Civil suspeita que Manuel tenha sido vítima do golpe "Boa noite, Cinderela". Nesse golpe, substâncias são usadas para drogar e roubar as vítimas. Um exame toxicológico foi solicitado para averiguar as circunstâncias da morte.



Manuel era professor na Universidade Nacional da Colômbia e funcionário do Ministério da Fazenda do país. Em suas redes sociais, ele mencionava ser candidato a PhD em Desenvolvimento Econômico na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo.



A distância entre a Pedra do Sal e o Parque União é de 11,8 km. A corrida por aplicativo não foi solicitada por Manuel, mas sim por uma terceira pessoa. A Polícia Civil investiga a identidade dessa pessoa e o motivo da chamada.