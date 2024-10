Polícia Civil prende Filhote do Gabigol em restaurante na Barra

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na madrugada deste sábado (19), Andrey Rodrigues Carvalho, conhecido como "Filhote do Gabigol". Ele é apontado como braço direito de Thiago da Silva Folly, o "Gabigol", líder do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.



Segundo a corporação, Andrey atuava na Vila dos Pinheiros. Durante as investigações, agentes encontraram diversas fotos nas quais ele aparece portando fuzis, pistolas, vendendo drogas e conduzindo veículos de luxo roubados.



"Filhote do Gabigol" foi preso enquanto estava em um restaurante na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, considerada área nobre da cidade.



Segundo os agentes, o criminoso se mostrou surpreso e não reagiu à prisão. Ele foi conduzido para a Polinter. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital.