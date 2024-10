Na Estrada do Portela, número 356 A, em Madureira, na Zona Norte, solicito a reposição da tampa de bueiro de esgoto que está faltando na calçada, em frente ao portão da escola que existe no local. A falta da tampa representa um risco para os alunos e para todos que transitam pela área. É urgente que a Águas do Rio tome as providências necessárias para resolver esse problema e garantir a segurança dos moradores e estudantes.