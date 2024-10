Na Rua Duarte de Azevedo, em Turiaçu, Zona Norte, solicito a instalação de nova tubulação de esgoto no lado ímpar da via. A situação atual está causando problemas e é urgente que a concessionária de água tome as providências necessárias para resolver essa questão e garantir um sistema de esgoto eficiente e seguro para os moradores da região.