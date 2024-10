Reunião pra tomar novas medidas

No mês passado, houve a 11ª reunião da Diretoria Biênio 2023/2025 do 31º Conselho Comunitário de Segurança que atende ao bairro e os adjacentes como Recreio e Vargem Grande e Pequena. Coordenador do Barra Presente, o tenente Couto afirmou que estão de volta as assistentes sociais para a Operação Segurança Presente. O subcoordenador da Operação Recreio Presente, subtenente Bispo, falou sobre os índices do trabalho nos últimos 15 dias.

O subprefeito da Barra da Tijuca, Raphael Lima, disse que implantação do Sistema de Câmeras da Prefeitura reflete a preocupação da administração com a Segurança Pública. O Comandante do 31º BPM, coronel Silvio, narrou as ações do seu comando ao longo do período, falou da celebração de um convênio da PM com o Detran e respondeu as demandas apresentadas pela população da Barra e adjacências, como Recreio, Vargem Grande e Pequena.