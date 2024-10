Grave acidente na Rio-Santos deixa duas pessoas mortas

Duas pessoas morreram em uma colisão frontal entre dois carros na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba, na Costa Verde, na manhã deste domingo (20).



O acidente ocorreu por volta das 9h, na altura do km 437. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal e as vítimas morreram na hora.



A via precisou ser parcialmente interditada, mas já foi totalmente liberada. O trânsito funcionou em modo pare e siga durante o período de interdição.

