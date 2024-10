SANTO DO DIA

Santa Úrsula e Companheiras: Nasceu em 362, filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra. Embora consagrada a Deus, foi prometida em casamento ao duque Conanus. Triste com a situação, Úrsula pediu três anos para se preparar, na esperança de converter Conanus ou evitar o casamento, mas sem sucesso. Ela partiu para as núpcias com onze jovens, navegando até Colônia, na Alemanha, onde encontraram o exército de Átila, rei dos hunos. Após matar sua comitiva, Átila tentou casar-se com Úrsula, que recusou por ser dedicada a Cristo. Enfurecido, ele a decapitou em 21 de outubro de 383.