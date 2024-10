Luana Piovani interpreta vilã: Como é 'Sangue Oculto', novela portuguesa que estreia no Brasil

A atriz Luana Piovani retorna a uma novela exibida no Brasil, mas desta vez a um folhetim português. A partir desta segunda, 21, a TV Brasil exibe a produção Sangue Oculto, que foi ao ar entre 2022 e 2023 na Sociedade Independente de Comunicação (SIC), canal de Portugal.

Luana, que atualmente vive em Cascais, interpreta a vilã Vanda Corte Real. O elenco é formado, majoritariamente, por atores portugueses. Outra brasileira que também trabalhou na novela foi Vitória Frate, que vive Vanda Corte Real na primeira parte da trama.

Sangue Oculto se passa em Portugal e acompanha a enfermeira Carolina Batista e a cirurgiã geral Benedita Corte Real, ambas interpretadas por Sara Matos. As personagens são irmãs gêmeas, mas foram separadas ainda na maternidade. Trinta anos depois, elas se encontram e segredos do passado de suas famílias vêm à tona.

Tudo começa quando a personagem de Luana descobre que a empregada que trabalha em sua casa, Teresa, está grávida de seu marido, Olavo. Vanda Corte Real, no dia do parto, leva Teresa para uma sala desativada no hospital onde trabalha. O plano era ficar com Benedita e vender a outra criança a um casal estrangeiro.

Teresa, porém, acorda e, pensando que Benedita morreu, consegue escapar do hospital com a outra filha, Carolina. A empregada foge de Portugal, mas, trinta anos depois, precisa retornar ao país.

Luana Piovani não participa de telenovelas brasileiras há mais de dez anos. Seu último papel foi como Vânia no remake de Guerra dos Sexos, da Globo, em 2012.

Sangue Oculto vai substituir a novela turca Um Milagre na TV Brasil, emissora gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ao todo, são 235 capítulos de 45 minutos - todos foram dublados para o português falado no Brasil. A produção vai ao ar às 20h e tem horário alternativo, com exibição às 2h. Os episódios ficam disponíveis por uma semana no TV Brasil Play.