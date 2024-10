Gil do Vigor faz aulão gratuito pré-Enem e é agradecido por estudantes

Gil do Vigor promoveu a segunda edição do Aulão do Vigor no último domingo, 20. O economista deu lições gratuitas de matemática para que estudantes pudessem estudar a matéria para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As provas deste ano ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro.

O ex-BBB deu um conselho para os alunos. "Não falta amigo para dar um monte de coisa errada para a gente. Mas, para chamar para estudar, não tem um, muitas vezes... esses (os que chamam para estudar) são os amigos de verdade. Então: lembrem-se disso: pode não parecer, mas seus amigos vão chamar vocês para a escola, para uma aula, para estudar, para alcançar sonhos. Esses, sim, levem ao lado de vocês sempre."

Nas redes sociais, ele publicou um vídeo no qual é ovacionado pelos estudantes que participaram da aula. Enquanto ele caminha pela plateia de um auditório, é possível escutar gritos dizendo: "Gil, eu te amo".

"Vocês vêm do ensino público! E por muito tempo, nosso ensino público tem ficado defasado. E vocês estão transformando. Nós estamos transformando a realidade desse país, falando assim: 'Nós somos do ensinos público, mas nós também somos capacitados quanto qualquer outro'", afirmou.