Milicianos entraram no sábado

No último sábado, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou um grupo com cerca de 25 criminosos armados com fuzis entrando na comunidade. Eles chegam a passar ao lado de moradores, que mostram naturalidade diante do grupo e seguem em frente.

Segundo a Polícia Militar, as imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação para tentar identificar quem eram os integrantes do bando.

Relatos de moradores apontam que o grupo era formado por milicianos que invadiram a comunidade, e que o tiroteio da madrugada de ontem ocorreu enquanto bandidos do Comando Vermelho (CV) tentavam retomar a região.

A comunidade da Muzema já foi controlada pela mesma milícia que atua ao lado, em Rio das Pedras, mas perdeu o controle da região para traficantes e, desde então, tenta a recuperação do território.