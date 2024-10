Na Rua Itapiru, nº 1363, Vila São José, no bairro do Catumbi, a empresa responsável veio realizar o conserto de um vazamento de água potável que corria a céu aberto. No entanto, ficou de voltar no dia seguinte para repor os paralelepípedos e aplicar a manta asfáltica, mas até hoje nada foi feito. Os moradores não conseguem circular com seus carros devido às condições da via.