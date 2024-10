Aterriza na CAIXA Cultural a 9. edição do Super Hacka Kids

Rio - Entre os dias 12 e 25 de outubro , o Cinema Nosso em parceria com a Caixa Cultural, realizam o Super Hacka Kids - 9ª edição, com o tema : "Hackinha na Amazônia".A programação inteiramente nacional inclui exibições de curtas e longas-metragens, jogos interativos - digitais e analógicos - e oficinas.As atividades acontecerão na CAIXA Cultural Rio de Janeiro, localizada na Rua do Passeio, 38 - Cinelândia. Para conferir a Programação completa é só acessar a redes sociais @superhackakids ou o site https://festivalsuperhacka.com Patrocínio: Caixa Cultural, Governo Federal, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, RioFilme, apoio Telecine e Abragames, realização do Cinema Nosso.