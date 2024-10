João Gomes e Ary Mirelle se casam em castelo de luxo em Recife

O casamento de Ary Mirelle e do cantor João Gomes ocorreu na noite desta segunda-feira, 21. Os noivos celebraram o evento no Castelo de Brennand, em Recife, em cerimônia que reuniu shows de famosos e contou com presenças ilustres. Eles são pais do pequeno Jorge, de nove meses.

Artistas como Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Xand Avião e Saulo Fernandes se apresentaram na cerimônia.

O salão do casamento, no Castelo de Brennand, é uma área arquitetônica de 992 metros quadrados, que conta com obras de arte e exposições variadas entre artistas como Tereza Costa Rego e Claire Colinet. O local também possui uma capela, onde foi realizada a cerimônia religiosa e a troca de votos do casal.

O vestido de Ary Mirelle

A noiva escolheu dois modelitos do atelier de prêt-à-porter (roupas "prontas para vestir") da Casamarela Noivas feita os pela estilista espanhola Rosa Clará. O modelo da cerimônia é da linha Aire Barcelona, no estilo romântico, confeccionado em tule e renda, com aplicações em 3D.

O segundo foi escolhido para a festa, ocasião em que Ary decidiu utilizar um modelo mais ajustado ao corpo. Ele ganhou algumas modificações para que ficasse mais confortável para a noiva. A maquiagem e o cabelo foram realizados pelo artista e maquiador Nandu Vieira.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.