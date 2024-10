'Aventuras de José & Durval', série sobre Chitãozinho e Xororó, será exibida na Globo

A série As Aventuras de José & Durval, baseada na vida e obra da dupla Chitãozinho & Xororó, estreia na TV Globo nesta terça-feira, 22. A produção, estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, terá ainda participações inéditas dos músicos, que, ao começo de cada episódio, irão apresentar a trama e, ao final, voltarão para cantar uma música de seu novo álbum, José & Durval, lançado em setembro.

As Aventuras de José & Durval conta com oito episódios e já estava disponível no Globoplay. A trama tem início em 1968, ainda na infância dos cantores, e se estende até os anos 1990. A produção mostra a paixão de Chitãozinho & Xororó pela música, o convívio familiar, as turnês e as dificuldades enfrentadas pela dupla ao longo da carreira.

Os músicos são interpretados por Pedro Tirolli e Pedro Lucas na infância. Além dos atores mirins e dos irmãos Simas, a série ainda tem nomes como Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira e Thiago Brianti no elenco.

O quarto episódio, que mostra a dupla já na fase adulta, está previsto para ir ao ar no dia 31 de outubro. Os capítulos serão exibidos sempre às terças e quintas, depois da novela Mania de Você. A direção-geral de As Aventuras de José & Durval é de Hugo Prata e a dos episódios, de Hugo e Kitty Bertazzi.