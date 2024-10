São João de Capistrano: Teólogo, pregador e missionário do século XV, conhecido por seu compromisso com a reforma da Igreja e pela pregação do Evangelho na Europa. Nascido em 1386, na Itália. Em 1416, abandonou a carreira de advogado para se tornar frade franciscano. Defendia uma vida austera e a observância estrita das regras da Ordem Franciscana. Em 1456, teve um papel crucial na Batalha de Belgrado, através de suas orações e presença, inspirou as forças cristãs a derrotarem o Império Otomano.