Sem relação com 'CPX de Israel'

Apesar do nome, a facção não tem ligação com o Complexo de Israel, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), bem como com grupos religiosos, e não controlam nenhuma área fora da cadeia.

"Eles não possuem territórios extramuros. Essa investigação serve justamente para, a partir de agora, monitoramento constante, monitoramento esse que a Seap já realiza e, inclusive, ano passado, em operação conjunta, efetuamos a prisão em flagrante de alguns policiais traficando drogas para dentro de um presídio, justamente na preocupação disso querer ser uma aquisição financeira para territórios aqui fora", esclareceu o delegado Pena.