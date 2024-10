Na Rua Lúcio José Filho, em Anchieta, em frente ao número 786, estamos enfrentando um sério problema com entulhos. Este problema já é antigo, e a situação só tende a piorar. Com o acúmulo de entulhos, a via pública pode ser interditada em breve. Vale lembrar que essa rua é uma importante via de passagem para ônibus, e a falta de ação pode afetar não só a nossa comunidade, mas também o transporte de muitos.