É lamentável a situação no posto do INSS em Mutondo, Cachoeiras de Macacu. Há vários meses, os segurados estão sem água para beber. Não só não há água disponível, como também não têm copos descartáveis para quem está com sede. Essa falta de atenção com os cidadãos é inaceitável e precisa ser resolvida. Os moradores merecem um atendimento digno e condições adequadas ao buscar serviços essenciais.