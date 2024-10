Torcedores do Peñarol promovem vandalismo e entram em conflito com a polícia

Torcedores do Peñarol se envolveram em uma confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23).



O grupo arremessou pedaços de madeira e pedras, assustando banhistas que estavam no local. Segundo informações da Polícia Militar, os torcedores também assaltaram pedestres e comerciantes, quebraram mesas e cadeiras de quiosques e incendiaram motos e um ônibus.



Para tentar controlar a confusão, que começou por volta de 12h (horário de Brasília), a polícia lançou bombas de efeito moral e enviou efetivo para o local. O Batalhão de Choque e outras equipes do comando de policiamento especializado chegaram em seguida e começaram a render os torcedores.



Nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse ter alertado sobre os problemas que poderiam ocorrer devido ao local e ao modelo de evento.



O Botafogo e o Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, para iniciar a disputa por uma vaga na decisão do torneio continental. Na semana que vem, dia 30, no mesmo horário, voltam a duelar no Campeón del Siglo, em Montevidéu.