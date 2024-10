Vídeo: motorista perde controle de carro e derruba grade de prédio em Copacabana

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro desgovernado atravessou as grades de um prédio na Rua Bolívar, em Copacabana, Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (21). O veículo atingiu um canteiro de árvore e quase atropelou várias pessoas que transitavam pela calçada.



Segundo testemunhas, o motorista do carro, um idoso, havia deixado o veículo ligado com a marcha automática engatada na entrada do prédio. O automóvel começou a andar sozinho, e o idoso não conseguiu puxar o freio de mão a tempo.

Veja o vídeo:





O carro atravessou as grades de ferro que separam a calçada do prédio e colidiu contra o canteiro de uma árvore. A grade arrancada pelo veículo voou em direção a uma corretora que estava ao lado, mas um porteiro conseguiu segurá-la, sofrendo apenas um corte leve no braço.



O motorista do carro conseguiu sair do veículo antes da batida. Apesar da velocidade do acidente, a frente do carro ficou destruída e os airbags foram ativados. Um homem que estava na calçada foi atingido por estilhaços e sofreu ferimentos leves.



A Rua Bolívar é uma das principais vias de Copacabana e dá acesso a importantes avenidas do bairro, como a Nossa Senhora de Copacabana e a Avenida Atlântica.