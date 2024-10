Bandidagem assalta influencer Xurrasco na Zona Oeste

O influenciador Gabriel Luiz de Souza Andrade, conhecido como "Xurrasco", foi assaltado na noite desta terça-feira (22) em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

'Xurrasco' teve o celular roubado em Senador Camará Reprodução

De acordo com testemunhas, o assalto aconteceu em uma praça movimentada da região. Imagens de câmeras de segurança registram o momento em que o influenciador chega em uma motocicleta e estaciona em frente a uma quadra, cheia de crianças e adolescentes jogando bola.



Em seguida, dois homens armados em duas motocicletas se aproximam e anunciam o assalto. Nas imagens, "Xurrasco" entrega o celular e a chave da moto, que não foi levada. Outra vítima, que havia chegado pouco antes dos assaltantes, também foi roubada.



O caso ocorreu pouco antes das 20h. No Instagram, o influenciador comentou o assalto: "Fala, galera. Xurras aqui, infelizmente fui assaltado. Por favor, desconsidere qualquer mensagem por aqui e no Whatsapp. Não sou eu! Estou bem acima de tudo".