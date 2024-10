O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, de tempestade amanhã, 24, em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Segundo o Inmet, há risco de chuvas acima de 60 milímetros por dia ou de 100 milímetros por dia, a depender da região. A previsão é de ventos superiores a 100 quilômetros por hora e queda de granizo.

O Inmet alerta para grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, prejuízos em lavouras, queda de árvores, alagamentos e transtornos em rodovias. O alerta abrange o oeste catarinense, noroeste rio-grandense, região centro ocidental rio-grandense, Região Metropolitana de Porto Alegre, sudeste rio-grandense, sudoeste paranaense, nordeste rio-grandense, região centro oriental rio-grandense, sudoeste rio-grandense, Região Serrana e centro-sul paranaense.