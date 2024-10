Noiva celebra casamento com dancinha da vitória

No último domingo (20), a blogueira Viviane Santos contagiou a web ao comemorar o recém-casamento de forma alegre e bem-humorada. No vídeo publicado no TikTok, que conta com mais de 700 mil visualizações, Vivi aparece radiante, dançando na rua ao lado do marido, Magno Dutra. “Casei, casei, casei”, repete a moça, transbordando felicidade.



Nos comentários da publicação, internautas brincaram com a situação e aproveitaram para parabenizar os pombinhos. “Não vejo a hora de fazer essa mesma dancinha”, disse uma seguidora. “A cara dele de apaixonado. Parabéns ao casal. Vai dar certo, viu”, afirmou outra. “Com toda essa alegria e com o olhar de orgulho do marido, essa união será muito abençoada”, comentou uma terceira. Assista!