Inquéritos investigam a empresa

Além de investigar as falhas que levaram ao transplante de órgãos infectados com HIV, a Polícia Civil também apura como foi o processo de contratação do laboratório. Esse inquérito conta com apoio do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) e, também, com suporte da Controladoria-Geral do Estado.

Com a repercussão do caso, prisão dos responsáveis do laboratório e a vinculação com o estado, toda a diretoria da Fundação Saúde do Rio de Janeiro entregou os cargos. Assim, na terça-feira, o governador Cláudio Castro nomeou o médico Marcus Vinicius Dias, ex-diretor do Hospital Estadual Azevedo Lima e que também é ligado ao grupo de Dr. Luizinho, como o novo presidente da empresa pública após as exonerações de cinco diretores e do diretor-executivo João Ricardo Pilotto.