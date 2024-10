Infectado precisa de novo transplante

O paciente que recebeu o coração infectado com HIV deve precisar de um novo transplante, agora de rim, devido às complicações desenvolvidas após contrair o vírus. O homem, um engenheiro aposentado, de 63 anos, mora na Bahia e fez o transplante em janeiro deste ano no Rio de Janeiro.

Após o transplante, ele passou a desenvolver sintomas como perda de peso e apetite, lesões na pele e outros. Só em agosto, um infectologista o diagnosticou corretamente e ele passou a tomar a medicação, que acabou comprometendo as funções renais.

Em entrevista à BandNews FM, o filho do engenheiro reclamou do pouco caso das autoridades: "Abandono. A saúde é dever do Estado, que deu as costas. Não tivemos apoio. Ninguém ligou para dar um suporte. Eles deveriam fazer o mínimo. Mas a gente não vive em um Estado mínimo. O Estado nos abandonou".