Moradores do Terreirão encararam

De acordo com o Secretário Victor dos Santos, os ônibus dos uruguaios chegaram antes do previsto e a demora do reforço da PM foi ocasionada pelo trânsito pesado na região da Barra e Recreio.

Enquanto isso, diante do assédio, racismo e violência dos uruguaios, moradores do Terreirão, que fica a poucos metros da praia, foram até o local e entraram em confronto com os uruguaios. O Ônibus queimado, inclusive, era da torcida do Peñarol e teria sido incendiado por moradores. Da mesma forma, eles teriam saqueado os outros ônibus da comitiva uruguaia.

Após as prisões, fotógrafos flagraram diversos moradores e banhistas debochando dos uruguaios detidos.