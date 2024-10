Na Rua Geraldo Ribeiro do Nascimento, número 7, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, temos dois postes danificados que estão causando preocupação entre os moradores. Estamos com medo de que eles possam cair e causar acidentes. Esses postes, que deveriam garantir a segurança e a iluminação da nossa rua, estão em condições precárias e representam um grande risco para todos nós. É essencial que as autoridades tomem providências rápidas para consertar os postes e garantir a segurança da comunidade.