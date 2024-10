Na Avenida dos Italianos, número 160, em Turiaçu, Zona Norte, estamos enfrentando um problema sério com a falta de reposição da tampa de um bueiro de esgoto. A empresa responsável precisa dar uma solução urgente para esse problema, nivelando a tampa com a calçada. A situação representa um risco de acidentes para pedestres e motoristas, especialmente perto do Portão 5 do Parque Madureira.